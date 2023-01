Britney coloca mansão de R$ 62 milhões à venda por ser ‘muito grande’

Britney se mudou para Calabasas para ficar mais perto dos filhos Jayden, de 17 anos e Sean, de 16, de seu antigo casamento

São Paulo – SP

A cantora Britney Spears, de 40 anos, colocou a venda a mansão que comprou há 7 meses em Calabasas, que foi do cantor Justin Bieber e da esposa, a modelo Hailey Baldwin Bieber.

As informações são do Mirror. Britney está pedindo o valor de US$ 12 milhões, o equivalente a R$ 62 milhões na cotação atual, mas deverá negociar o imóvel fora do mercado.

Britney se mudou para Calabasas para ficar mais perto dos filhos Jayden, de 17 anos e Sean, de 16, de seu antigo casamento com o dançarino Kevin Federline, de 44 anos.

Segundo o Mirror, a estrela decidiu colocar o imóvel à venda para compradores específicos, por temer que as pessoas apareçam na porta de sua casa do nada.

Um representante de Britney afirmou ao TMZ que ela e sua equipe estão analisando os dados dos interessados e que pretendem vender a mansão até fevereiro. A cantora quis se desfazer da casa por achá-la muito grande e não oferecer tanta privacidade como gostaria. O local tem seis quartos, piscina, adega e home cinema.

Antes de se mudar para o imóvel que foi de Bieber, a artista morava em Thousand Oaks, onde se casou com Sam Asghari em junho do ano passado.

As fontes dizem que existe a possibilidade dela e o marido voltarem para lá, já que a propriedade ainda é dela.