Brasileira no ‘Big Brother dos EUA’ deixa colegas chocados por estudar para se tornar sexóloga

Competidores homens ficaram animados após a declaração da influenciadora digital de Santos, no litoral de São Paulo

A única brasileira nesta edição do Big Brother dos Estados Unidos, Indy Santos, de 31 anos, quer se tornar uma sexóloga. A participante revelou que estuda para seguir carreira na área durante uma conversa com os demais participantes do reality show e, rapidamente, ganhou atenção dos homens da casa.

Ao ‘g1’, a assessoria de imprensa da aeromoça e influenciadora digital confirmou a informação nesta terça-feira (12) e ressaltou a reação dos competidores homens. Na ocasião, Indy se apresentou ao grupo e falou sobre sua vida pessoal e profissional.

“Sou brasileira, mas vivo aqui [nos Estados Unidos] há aproximadamente nove anos. Trabalho como aeromoça de jatinhos privados e estou tentando completar minha graduação para me tornar uma sexóloga”, disse a participante.

Reação dos participantes

Alguns participantes homens ficaram boquiabertos e até expressaram o entusiasmo com a declaração da brasileira em relatos à CBS, emissora que transmite o reality show. “Você acha que ela precisa de um sexólogo assistente?”, disse Joe Pucciarelli.

“A Indy é linda. Eu amo brasileiras, e ela chega e diz que está treinando para ser uma sexóloga? Eu fiquei, tipo: ‘O quê?!”, complementou Kyle Capener.

Sexologia

A psicóloga, terapeuta sexual e de casais, Márcia Atik, afirmou que a sexologia não estuda o ato sexual, mas a sexualidade humana e a capacidade de desejar, de sentir prazer.

“Não são atendimentos psicológicos em que as disfunções sexuais são trabalhadas, pois sabe-se que a grande maioria das dores por inadequações sexuais são emocionais”, complementa.