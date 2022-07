Bradley Cooper está namorando ex-assistente pessoal de Hillary Clinton

O ator e Huma Abedin foram apresentados pela editora-chefe da Vogue, Anna Wintour, que é amiga próxima de ambos

O ator Bradley Cooper, 47, e Huma Abedin, 47, ex- assistente pessoal da ex-secretária de Estado dos Estados Unidos Hillary Clinton, estão namorando há alguns meses, segundo a revista People. Eles foram apresentados pela editora-chefe da Vogue, Anna Wintour, que é próxima de ambos.

Uma fonte disse ao Page Six que Wintour, que é a melhor amiga de Cooper e adora Abedin, agiu como uma casamenteira. O ator terminou o relacionamento com a atriz Diana Agron e começou a namorar a assistente de Hillary. Os representantes do casal não confirmaram o relacionamento ao site.

Abedin foi casada com o ex-congressista americano Anthony Weiner, que foi condenado em 2017 a 21 meses de prisão por escândalos sexuais. Ela disse em uma entrevista em outubro para a CBS Sunday Morning que “aprendeu toda a verdade” sobre as infidelidades e irregularidades de Weiner. “Eu processei, e segui em frente e desejo-lhe boa sorte”.

Em entrevista ao The Cut, Abedin disse que teve o “coração partido, arrastado, pisoteado e humilhado” pelo ex-marido. Segundo ela, Wintour a ajudou muito a superar esse período de trauma extremo. “E só de sair e estar com ela, eu me senti meio normal e amada.”