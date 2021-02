Boca Rosa conta que faturou R$ 120 milhões em 2020

Bianca atua com marketing e e-commerce e aproveitou o período de isolamento para realizar uma reformulação de sua marca

A influenciadora, ex-BBB e empresária Bianca Andrade, a Boca Rosa, contou que o faturamento total de seus negócios foi de R$ 120 milhões em 2020. Ela também celebra a primeira gravidez fruto do relacionamento com o Youtuber Fred.

Bianca atua com o marketing e e-commerce de sua marca. Ela revelou o valor dos lucros obtidos em 2020 à Revista “Forbes”. A edição ainda será publicada, no entanto, a equipe da empresária divulgou a informação com antecedência.

Durante o período de isolamento, em decorrência da pandemia, Bianca refez todo o planejamento de sua marca.