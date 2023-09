Bianca Andrade compra apartamento em São Paulo depois de adquirir mansão de R$ 18 milhões

Nas redes, a ex-BBB comentou que mantém a mansão como uma de suas propriedades.

Bianca Andrade está com um novo lar. A empresária e influenciadora mostrou nos stories de suas redes sociais nesta terça-feira, 26, alguns detalhes do apartamento que comprou em São Paulo, depois de adquirir uma mansão de R$ 18 milhões em Cotia, no interior do Estado.

“Peguei esse apezinho para esses dias de correria, principalmente quando o ‘Guduco’ [apelido do filho] está com o pai. O escritório fica aqui do lado também, então foi ótimo”, disse.

Nas redes, a ex-BBB comentou que mantém a mansão como uma de suas propriedades. “Eu continuo morando em Cotia. No mato, que adoro. Só que uma parte de mim também ama a vida urbana aqui de São Paulo”, disse.

Em maio deste ano, Bianca postou um vídeo em seu canal do Youtube fazendo um tour pela sua mansão. Localizado na Granja Viana, o imóvel ficou conhecido como ‘Casa do Tubarão’ por aquário que anteriormente continha animais.

