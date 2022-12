Bia, André e Moranguinho estão na roça em A Fazenda 14

Na prova desta semana, os peões tiveram que responder um quiz. A cada rodada, um peão tinha que escolher um tema de uma das 15 categorias

Bia Miranda, André Miranda e Moranguinho disputam a permanência em A Fazenda 14, nesta semana. Uma das três peoas será a eliminada do reality rural, na noite de quinta-feira (8). Bárbara Borges venceu a última Prova do Fazendeiro da temporada e escapou da roça.

Na prova desta semana, os peões tiveram que responder um quiz. A cada rodada, um peão tinha que escolher um tema de uma das 15 categorias. Antes de responder uma das duas perguntas, o participante podia ver as respostas e, a partir disso, escolher a pergunta. Em seguida, ele apostava fichas na resposta que acreditava ser a correta.

O participante tinha que usar todas as fichas que possuía, mas podia apostar em mais de uma resposta. Vencia a prova o peão que acumulasse mais fichas no final da prova. Babi levou a melhor na prova e ficou com o chapéu de fazendeira. Ela se empolgou tanto na comemoração que machucou um dos braços.

FORMAÇÃO DA ROÇA

O fazendeiro Pelé Milflows indicou Bia direto para a roça. André Marinho recebeu quatros votos e ocupou o segundo banco. O terceiro participante foi escolhido pelo jogo do resta um e acabou sobrando para Moranguinho.

O quatro roceiro foi escolhido por André, dono da chama vermelha, que indicou Bárbara Borges. Ela tinha poder de vetar um peão da Prova do Fazendeiro e escolheu Bia Miranda.