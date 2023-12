Beyoncé publica novas fotos da visita ao Brasil

Fãs também notaram que a artista manteve em seu Instagram a localização em “Salvador, Bahia, Brazil”

Beyoncé voltou a atiçar os fãs brasileiros ao postar novas fotos de sua visita surpresa a Salvador, na Bahia. A cantora publicou no Instagram, na madrugada de Natal, imagens segurando as bandeiras do Brasil e da Bahia e também flagrantes no avião que a trouxe ao país na quinta-feira (21) para um evento de pré-estreia do documentário “Renaissance: A Film by Beyoncé”.

Nas fotos no avião, ela aparece com um look da estilista mineira Patrícia Bonaldi: um casaco bordado, um top bordado e uma calça.

“Sem acreditar que ela tá fazendo isso”, comentou a cantora Majur. “A coisa mais fofa”, disse Ludmilla, que realizou o sonho de conversar com a estrela americana na passagem pelo Brasil. “She is baiana, baby. We love u”, disse Ivete Sangalo.

A ministra da Cultura, Margareth Menezes, agradeceu em inglês e disse que a Bahia é a casa da cantora.

Uma das fotos, no avião, mostra o rapper Jay-z, marido de Beyoncé, ao lado dela, supostamente durante a viagem para o Brasil.

Os fãs também notaram que a artista manteve em seu Instagram a localização em “Salvador, Bahia, Brazil”.

A festa “Club Renaissance”, que divulga o documentário sobre a turnê de Beyoncé, já aconteceu em outras cidades do mundo, mas nunca contou com a presença da cantora. O filme estreou no Brasil mostrando a jornada da “Renaissance World Tour”.

“É muito importante para mim estar na Bahia”, disse a cantora. “Eu queria que vocês fizessem parte da turnê, porque vocês são a turnê. ‘Renaissance’ é sobre liberdade, beleza -tudo o que vocês são. Obrigada por todo o apoio em todos estes anos. Vocês são únicos, Bahia”, concluiu.