Aurora, filha de Pedro Scooby e Cintia Dicker, deixa incubadora e vai para berço

Internada desde o nascimento, bebê apresenta melhora no estado de saúde

A filha do surfista Pedro Scooby e da modelo Cintia Dicker apresentou melhora no estado de saúde. Quem deu a novidade foi Cintia, em postagem no Instagram com uma foto de Aurora e a legenda “ela foi promovida! Da incubadora para o bercinho.”

Junto com a comemoração, a modelo ainda mostrou para os seguidores a roupa escolhida para a bebê, e afirmou que é o primeiro look que Aurora usa. O surfista também comentou sobre as boas notícias a respeito da filha e disse que acredita que logo mais a família poderá deixar o hospital e ir para casa.

Desde que nasceu, em 27 de dezembro, Aurora já passou por três cirurgias. Pedro e Cíntia não divulgaram o motivo para as intervenções cirúrgicas da primeira filha que tem juntos.

Ele já é pai de três filhos, do relacionamento com a atriz Luana Piovani: Dom, de 10 anos, e os gêmeos Bem e Liz, de 6.