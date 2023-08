Atriz global destaca a importância da educação financeira para jovens artistas

Ágatha compartilha sua experiência na gestão financeira de sua carreira e destaca o papel dos pais no processo

Ágatha é uma artista multifacetada que iniciou sua jornada nos palcos teatrais aos 9 anos e já trabalhou em grandes produções televisivas como “A Força Do Querer” e “O Sétimo Guardião”, da Rede Globo, atuou em musicais de sucesso como “A Noviça Rebelde”, além de participar do reality do “Fuja Se For Capaz”, do canal Gloob.

Ela tem trilhado um caminho de sucesso, acumulando trabalhos notáveis em sua carreira. Por trás dos holofotes, a complexa realidade da administração financeira na indústria do entretenimento vem ganhando destaque, com casos que evidenciam a importância de uma abordagem cuidadosa e orientada. Para a atriz e cantora, de 16 anos, o tema sempre esteve presente, já que recebeu todo o apoio e orientação de seus pais, Priscila e Arialdo Felix.

Os pais da atriz são os responsáveis por fazer a gestão de seu dinheiro, desde que iniciou a carreira. Porém, com muita transparência, ela esteve participando ativamente nas decisões que envolviam o lado financeiro de seu trabalho, especialmente quando se trata de projetos mais significativos para ela. Segundo Ágatha, tudo que recebeu durante os anos foram guardados pelos pais em uma conta nominal para que ela possa acessar quando tiver maioridade.

No entanto, Ágatha explica que, em conjunto com seus pais, avalia a viabilidade de gastos maiores quando tem o desejo de comprar algo. “Se eu quiser algo que está muito fora do alcance deles naquele momento, e julgarmos juntos ser algo importante para mim, mexemos no dinheiro. Caso contrário ele fica guardado”, conta.

Na visão da artista, é prioritário que os jovens artistas que estão sendo inseridos na indústria do entretenimento tenham uma educação financeira, principalmente diante da imprevisibilidade da profissão. “Nossa profissão é muito incerta. Num momento podemos estar trabalhando e fazendo dinheiro e passar outros sem trabalho algum. Então, acho que é muito importante aprender a administrar os ganhos para passar pelos momentos sem trabalho de maneira mais tranquila”, afirma.

Quanto à gestão financeira a longo prazo de sua carreira, Agatha revela que sua família planeja com muita cautela. “Eles ficam muito preocupados com a instabilidade da profissão, então, eles tentam me orientar em relação ao provisionamento do meu dinheiro”, declara.