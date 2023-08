Atriz escapa de golpe do gás em carro de aplicativo: ‘Eu estava branca, pálida, tremendo…’

Em seu perfil no Instagram, ela relatou o ocorrido e deixou o alerta para seguidores

A atriz Júlia Gomes, de 21 anos, conhecida por interpretar a personagem Marian na segunda versão brasileira de Chiquititas (2013), foi ao Instagram para relatar um caso, como ela afirmou, assustador. Segundo Julia, enquanto ela fazia uma viagem em um carro pedido por um aplicativo, o motorista tentou desacordá-la usando gás. Ela afirma quase ter perdido os sentidos e que sentiu “todo meu corpo formigando”.

A viagem, que partiu da Barra, no Rio, estava tranquila até que o motorista parou o carro no meio da rua, em São Conrado, e aparentemente saiu para verificar algo no porta-malas. Mas, ao retornar, ele colocou uma máscara. Neste momento, a atriz começou a sentir um cheiro forte, que ela descreveu como “uma mistura de álcool com acetona.”

“Eu estava ontem na Barra a trabalho e aí eu estava com a minha mãe no telefone todo o tempo. Eu liguei para a minha mãe e a gente estava conversando… antes de eu entrar no carro do aplicativo que eu tinha chamado, eu estava com ela em ligação…” Julia descreve onde aconteceu a cena: “Ele pôs uma máscara, a gente estava pegando aquele túnel que divide São Conrado do Leblon para chegar no comecinho da Gávea. Estava um pouco de trânsito e eu comecei a sentir um cheiro muito forte, eu nunca tinha sentido esse cheiro na minha vida, um cheiro de álcool com acetona, algum gás…”

Assim que o carro parou no trânsito, Júlia conseguiu abrir a porta e sair, mesmo sentindo que poderia desmaiar a qualquer momento. Ela conseguiu entrar em um estabelecimento e teve ajuda “Eu estava branca, pálida, tremendo, eu não sei o que ia acontecer comigo se eu continuasse dentro daquele carro ou se eu não tivesse me ligado do cheiro, porque tinha um cheiro bizarro que realmente deu reação no meu corpo.”

A atriz encerrou seu depoimento com um alerta. “Graças a Deus, eu estou bem, consegui voltar em segurança. O que eu quero avisar é: tomem cuidado! Entrou em um carro de aplicativo, manda a localização para a sua mãe, para a sua amiga.” Ela registrou uma queixa policial. “Fui até a delegacia, fiz B.O., denunciei o motorista no aplicativo e fiz tudo o que estava ao meu alcance.”

Estadão Conteúdo