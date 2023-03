Atriz de ‘Wandinha’ diz que viagem à Bahia a fez se sentir bonita pela primeira vez

Em uma entrevista para a Seventeen americana, Joy revisita memórias e objetos de sua vida e comenta sobre cada um deles

Joy Sunday, 26, uma das atrizes da série “Wandinha” (Netflix) contou sobre uma viagem marcante ao Brasil. No ensino médio, a atriz diz que passou um mês na Bahia e afirmou que a experiência a “fez se sentir bonita pela primeira vez”.

Em uma entrevista para a Seventeen americana, Joy revisita memórias e objetos de sua vida e comenta sobre cada um deles. Quando pega a passagem de avião da viagem, a atriz se emociona e relata o motivo da experiência ter se tornado marcante.

“Na verdade, o Brasil foi o primeiro lugar onde senti que eu era bonita. Eu me lembro de três mulheres na Bahia, em uma igreja. Elas me pararam e me disseram que eu era bonita. Eu me lembro de ficar incrédula porque eu não acreditei nelas. Foi a primeira vez que eu realmente parei para pensar em mim como uma pessoa bonita”, comenta.

“Eu estive no Brasil quando tinha 13 anos. Não foi minha primeira viagem sozinha, mas foi a primeira vez que saí do país, além da Nigéria, que é de onde meus pais são. Essa oportunidade me abriu muitas portas, me trouxe onde estou hoje.”