Atriz de ‘Velozes e Furiosos’ se casa e deixa festa em carrão da saga

Jordana Brewster trocou alianças com Mason Morfit

A atriz Jordana Brewster, a Mia Toretto da saga “Velozes e Furiosos”, se casou com o executivo do mercado financeiro Mason Morfit no último final de semana. A noiva usou um vestido branco mais justo na parte inferior e com um corpete bordado de renda.

Nomes que fizeram parte dos longas como Vin Diesel e Ludacris, além de Meadow Walker, filha do ator Paul Walker (1973-2013), marcaram presença na cerimônia que foi realizada ao ar livre em Santa Bárbara, nos Estados Unidos.

No final do casamento, Jordana e seu marido deixaram o local em um dos carrões da saga que homenageavam a franquia da qual ela participa desde 2001.

Jordana é filha de mãe brasileira e pai norte-americano. É nascida no Panamá, mas não deixa de ter raízes brasileiras. A artista chegou a viver alguns anos no Rio de Janeiro quando criança, mas passou a maior parte da vida nos Estados Unidos.

Jordana e Mason oficializaram a união em setembro de 2020, pouco tempo depois do divórcio dela com o produtor Andrew Form. Eles ficaram juntos por 13 anos e têm dois filhos.