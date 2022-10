Atriz de ‘One Tree Hil’ diz que era ‘estrangulada’ e ‘espancada’ por ex

Jana contou que sofreu as agressões quando tinha 19 anos. Seu namorado, na ocasião, era 17 anos mais velho

JULIANA GARDESANI

SÃO PAULO, SP

A atriz Jana Kramer, de 38 anos, fez um longo desabafo em seu Instagram. Na rede social, ela relembrou a época em que foi vítima de violência doméstica.

Ela, que ficou famosa ao estrelar “One Tree Hill”, compartilhou um texto detalhando os momentos de terror que viveu na mão de um ex. O post da celebridade foi em apoio ao “Domestic Violence Awareness Month” (Mês de Conscientização da Violência Doméstica) nos Estados Unidos.

Jana contou que sofreu as agressões quando tinha 19 anos. Seu namorado, na ocasião, era 17 anos mais velho. Na publicação, Kremer exibiu uma foto em que aparece sorridente, ao lado da mãe, na mesma época em que ela fugiu da casa do abusador, com quem se casou em segredo. Na sequência, a atriz aparece em um vídeo falando sobre tudo o que passou.

“O que estava por trás do sorriso [da foto] é algo que até hoje tenho dificuldade em falar”, disse.

“Não me lembro das desculpas que dei às pessoas quando voei para casa para escapar de meu agressor e nem o que falei sobre os cortes e arranhões em meus ombros e braços, ou por que minhas costelas estavam doendo. Eu vejo uma garota destruída que estava semanas antes presa no chão enquanto o homem que me ‘amava’ estava me estrangulando dizendo que ia me matar. Eu estava tão cheia de vergonha”, continuou.

“Fizeram eu sentir como se eu não tivesse ninguém, e que ninguém acreditaria em mim e que a razão pela qual eu era estrangulada ou espancada era porque eu era ruim. Que eu estava errada e eu merecia”, desabafou.

Jana ainda confessou que este não foi seu último relacionamento abusivo. Ela também lamentou não ter se livrado do peso de achar que merecia passar pela situação.

“Você não merece abuso. Você não merece nenhuma forma de abuso… físicos, sexuais, mentais, verbais, financeiros, relacionamentos emocionalmente abusivos etc. Isso tudo, é abuso”, finalizou.