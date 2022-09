Atriz de ‘ICarly’ teve distúrbios alimentares por mãe tentar mantê-la jovem

Em entrevista ao “Red Table Talk” (Facebook Watch), a atriz, que está sem trabalhar desde 2017, declarou que lutou contra anorexia, compulsão alimentar e bulimia durante o período em que estrelava a série da Nickelodeon

A atriz Jennette McCurdy, de 30 anos, surpreendeu o mundo ao relatar em livro que comemorou a morte de sua mãe, Debra McCurdy, em virtude de uma relação conturbada e ensinamentos que a fizeram desenvolver distúrbios alimentares enquanto fazia sucesso como Sam Puckett na série infantil “iCarly”.

Em entrevista ao “Red Table Talk” (Facebook Watch), a atriz, que está sem trabalhar desde 2017, declarou que lutou contra anorexia, compulsão alimentar e bulimia durante o período em que estrelava a série da Nickelodeon por ensinamentos “lamentáveis” da mãe.

“Sinto por qualquer um que se relacione com isso. É muito lamentável, mas minha mãe me ensinou anorexia. Ela me ensinou restrição calórica quando eu tinha 11 anos”, disse McCurdy.

Na conversa com os apresentadores Jada Pinkett Smith, Willow Smith e Adrienne Banfield Norris, Jennette McCurdy afirmou que sua mãe, que morreu em 2013, em decorrência de câncer de mama, abusou física e mentalmente por não aceitar vê-la crescer e se tornar uma mulher.

“Eu senti um caroço no meu peito que pensei “ah, bem, minha mãe teve câncer, então, provavelmente, estou tendo câncer” . Perguntei: “posso impedir que os peitos cresçam? Não quero peitos. Não quero crescer””, relatou ela.

“E eu sabia que minha mãe, realmente, queria que eu continuasse jovem e deixou isso claro para mim. Ela me agarrava intensamente e dizia ‘eu não quero que meu bebê cresça'”, acrescentou a atriz.

Para a atriz, o amadurecimento físico, àquela época, implicava se desgarrar da mãe. “Então, eu perguntei se havia uma maneira de impedir que os peitos crescessem, e ela me disse “bem, há uma coisa chamado de restrição calórica”.

A atriz comentou que o período em que sofreu com distúrbios alimentares foi o único em que houve uma conexão com sua mãe. Ela ainda lembrou que opapel na série “ICarly” parecia zombar de sua história por interpretar personagem obcecada por comida.

“Foi tão confuso na época. Ser pego em anorexia ou transtorno de compulsão alimentar ou bulimia e então, enquanto interpretava esse personagem que está jogando uma perna de frango frito e batendo nas pessoas com um sanduíche de presunto. Parecia que minha vida estava zombando de mim de várias maneiras, e foi muito difícil”, destacou.

No livro “Feliz Que Minha Mãe Morreu”, a artista conta que conseguiu enfrentar os problemas de distúrbios alimentares após dois anos frequentando uma Terapia Comportamental Dialética intensiva.

Antes da publicação, McCurdy já era conhecida do showbusiness por seu papel na série “iCarly”, da Nickelodeon.

Ela interpretou Sam Puckett em “iCarly” entre 2007 e 2012. Ela assumiu o papel aos 15 anos e continuou mesmo após o final da série: entre 2013 e 2014, continuou interpretando Sam no spin-off “Sam & Cat”, em que contracenava com Ariana Grande.