Ator que fez Power Ranger verde morre aos 49 anos

A causa da morte não foi confirmada. Segundo o TMZ, porém, ele teria cometido suicídio

São Paulo – SP

Ator que interpretou o lendário Power Ranger verde na saga, o ator Jason David Frank, 49, foi encontrado morto no Texas, nos Estados Unidos. A notícia foi confirmada por Mike Bronzoulis, treinador e amigo dele que também era lutador de MMA.

A causa da morte não foi confirmada. Segundo o TMZ, porém, ele teria cometido suicídio. “Por favor, respeitem a privacidade da família e amigos dele durante esse momento tão difícil, enquanto lidamos com a perda de um ser humano tão maravilhoso. Ele amava muito a família, amigos e fãs”, é o que dizia um comunicado repercutido pelo site.

Ex-colegas de elenco da saga Power Rangers mandaram mensagens de apoio à família. Walter Jones, o ranger preto, lamentou a morte. “Não acredito nisso. Descanse em paz. Meu coração está triste por ter perdido outro membro da nossa família especial”, postou.

Já Karan Ashley, a ranger amarela, também lamentou. “Você consegue me imaginar, de todas as pessoas, sem palavras? Tudo que consigo dizer é que te amo. Essa não parece ser uma frase grande o suficiente. Prometo que quando me recompor terei um discurso longo que será todo sobre você”, publicou.

A versão oficial de Power Rangers estreou em 1993. Jason interpretou o herói de uniforme verde até 2018 em sete adaptações diferentes da série. A trajetória nas lutas começou em 2008 e foi até 2010.