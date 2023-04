Ator de ‘White Lotus’ é afastado por má conduta sexual, diz revista

A saída de Abraham do elenco da série foi anunciada com poucas explicações, em abril do ano passado, pela produtora Lionsgate

O ator F. Murray Abraham, destaque da segunda temporada de “White Lotus”, foi retirado do elenco de “Mythic Quest”, produção da Apple TV+, por má conduta sexual. As denúncias nos bastidores da terceira fase do seriado foram apuradas e confirmadas pela Rolling Stone nesta segunda-feira (17).



A saída de Abraham do elenco da série foi anunciada com poucas explicações, em abril do ano passado, pela produtora Lionsgate. “Não comentamos assuntos relativos a vida pessoal do ator”, acrescentou o estúdio, na ocasião.



Conforme apurado pela Rolling Stone, duas queixas levaram à decisão da produtora. No primeiro incidente, Abraham foi avisado e precisou ser mantido longe de algumas atrizes da série. Na segunda ocorrência, o criador do seriado, Rob McElhenney, foi alertado e determinou a dispensa do ator.



Em “White Lotus”, Abraham ficou conhecido por interpretar Bert Di Grasso, um avô que tenta seduzir mulheres mais jovens com frequência, durante uma viagem para a Sicília com o filho, Dominic (Michael Imperioli).