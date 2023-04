Ator de ‘The White Lotus’ se casa com o cabeleireiro de Kim Kardashian

Ao confirmar o namoro no programa The Drew Barrymore Show, Chris afirmou estar muito apaixonado e feliz

São Paulo – SP

Lukas Gage, ator de “The White Lotus” (HBO) e Chris Appleton, cabeleireiro de celebridades como Kim Kardashian e Jennifer Lopez, se casaram em uma cerimônia discreta realizada em Little White Chapel, Las Vegas. Segundo uma fonte relatou ao jornal Page Six, a troca de alianças aconteceu entre sábado (22) e domingo (23).



A união aconteceu na presença de seis pessoas, entre elas a socialite americana. Kim publicou no domingo uma foto sua no Instagram, ao lado de Lukas e Chris, embarcando em um avião particular.



Os dois se uniram oficialmente menos de um mês após ficarem noivos. Não se sabe quando eles começaram a sair, mas os primeiros registros datam de fevereiro, quando postaram fotos juntos durante uma viagem ao México.



Ao confirmar o namoro no programa The Drew Barrymore Show, Chris afirmou estar muito apaixonado e feliz. “Acho que conhecer alguém com quem você realmente se conecta é realmente muito especial.”

Chris foi um dos responsáveis por arrumar Jennifer Lopez para o casamento da atriz com Ben Affleck.