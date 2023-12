Ator de ‘Peaky Blinders’ morre dois meses após diagnóstico de tumor no cérebro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O poeta britânico, músico e ator Benjamin Zephaniah morreu na manhã desta quinta-feira (7) aos 65 anos. Ele interpretou o pregador religioso Jeremiah Jesus na série britânica “Peaky Blinders”.

De origem jamaicana, ele também tem trabalhos no rádio, televisão e literatura. Em comunicado divulgado nas redes sociais, a família do artista disse que ele foi diagnosticado com um tumor no cérebro há dois meses.

“Nós o compartilhamos com o mundo e sabemos que muitos ficarão tristes com esta notícia. Benjamin foi um verdadeiro pioneiro, deu muito ao mundo. Teve uma carreira incrível, incluindo muitos poemas. Ele deixa para nós alegria e um legado incríveis”, diz a nota.

Em 2006, Zephaniah esteve no Brasil para participar da Festa Literária Internacional de Paraty para lançar o livro “Gangsta Rap”. Seus trabalhos tinham enfoque racial e contra a discriminação.

Por conta disso, em 2003, ele rejeitou um convite para receber uma honraria de Elizabeth 2ª, alegando que era uma herança do colonialismo.