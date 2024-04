Ator de ‘Jogos Vorazes’ diz que agressão sexual é muito comum para modelos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O modelo e ator Alan Ritchson, da série “Reacher” e do filme “Jogos Vorazes: Em Chamas” disse em entrevista ao site The Hollywood Reporter que má conduta sexual e agressões são comuns na profissão de modelo. As informações são do site Vulture.

“Sejamos honestos, é como o tráfico sexual legalizado”, disse ele ao The Hollywood Reporter. “A indústria não é regulamentada e é um segredo amplamente conhecido que, se você for contratado para um trabalho, estará basicamente sendo repassado a um fotógrafo para ser traficado.”

“O número de vezes e situações em que fui colocado em ambientes horríveis onde o abuso sexual era o objetivo e o contracheque pelo qual você estava desesperado para sobreviver era a cenoura, não cabe nas duas mãos. Acontecia com bastante frequência”, acrescentou.

Ele afirmou ainda que, mesmo depois que deixou de ser modelo, sofria investidas. Mario Testino teria tentado agarrar a sua virilha na estreia do filme “Jogos Vorazes: Em Chamas”. Contatado pelo The Hollywood Reporter, o fotógrafo não se manifestou.

Ainda de acordo com Ritchson, as condições de trabalho na indústria são também inseguras para mulheres. “Ainda é injusto, mas se eu realmente precisasse, poderia sair de qualquer sala em que estivesse por meio de uma altercação física. A maioria das mulheres não tem essa opção. Imagine o quão aterrorizante deve ser.”