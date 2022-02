Ator de ‘Invocação do Mal’ diz já ter colocado cocô de cachorro na boca

“provavelmente foi cocô de cachorro”. “Tenho certeza que quando fui pegar o cocô de um dos meus cachorros, lambi o saco para abrir o saco, e tinha fezes na minha mão e no saco também”, relembrou.

O ator norte-americano Patrick Wilson, 48, revelou que já ingeriu as fezes de seu cachorro. O artista possui três cachorros e contou a experiência inusitada em entrevista à revista impressa Empire, ao responder à pergunta: “Qual foi a pior coisa que você colocou na boca?”.



Em trecho reproduzido pelo site New York Post, o artista respondeu ao questionamento dizendo que “provavelmente foi cocô de cachorro”. “Tenho certeza que quando fui pegar o cocô de um dos meus cachorros, lambi o saco para abrir o saco, e tinha fezes na minha mão e no saco também”, relembrou.



Ainda na conversa, o ator conhecido por seus papéis em filmes como “Invocação do Mal” (2013) e “Aquaman” (2018) e irá estrelar o filme “Moonfall – Ameaça Lunar” (2022) revelou que seu cheiro menos favorito também é relacionado com seus cachorros.



Ele respondeu à questão: “Qual é o seu cheiro menos favorito?”. “Você está falando com um cara que passa boa parte da semana limpando cocô de cachorro em seu quintal”, afirmou. “Mas estou meio que imune a isso [o cheiro] agora.”



A estrela de Hollywood costuma compartilhar fotos com seus animais em seu perfil oficial do Instagram. Ele é dono de Mabel, Louise e Eddie Van. Wilson é casado com a atriz Dagmara Dominczyk desde 2005 e é pai de dois filhos, Kassian e Kailin.