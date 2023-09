Ator de ‘Harry Potter’ lamenta morte de Michael Gambon, o eterno Dumbledor

O ator James Phelps, que interpretou o personagem Fred Weasley em Harry Potter, lamentou a morte de Michael Gambon, artista que deu vida a Alvo Dumbledore em seis dos oito filmes da saga. Ele morreu nesta quinta-feira, 28, aos 82 anos.

O ator James Phelps, que interpretou o personagem Fred Weasley em Harry Potter, lamentou a morte de Michael Gambon, artista que deu vida a Alvo Dumbledore em seis dos oito filmes da saga. Ele morreu nesta quinta-feira, 28, aos 82 anos.

James relembrou a convivência que teve com Gambon nos bastidores da produção. Ele descreveu o ator como “uma lenda”, além de “muito divertido e aberto para compartilhar o conhecimento que tinha”.

Segundo o artista, ele trabalhou na equipe que cuidava da publicidade do sexto filme da franquia, Harry Potter e o Enigma do Príncipe, de 2009, e, por esse motivo, passou “muitas horas” com Gambon durante as gravações. James relatou o dia em que o ator gravou a cena final de Dumbledore.

“Obviamente, era uma cena muito intensa. Entre as preparações, ele me perguntou o que eu faria no final de semana”, contou o artista. “À época, eu e meu irmão estávamos ensaiando Pedro e o Lobo com a Orquestra Hallé, de Manchester.”

Oliver Phelps, o irmão de James, também atuou em Harry Potter como o personagem George Weasley. Depois da conversa, Gambon sugeriu que os dois praticassem as falas de James para a apresentação.

“Ele me perguntou: ‘Você tem o roteiro com você?’. Eu respondi que tinha, e ele continuou: ‘Eu já fiz esse musical, vamos praticar juntos e, se quiser, posso te dar algumas dicas’”, relatou. “Então passamos o que deveria ser o tempo de descanso dele praticando para o meu trabalho no final de semana. É uma das melhores lembranças que eu tenho de Harry Potter.”

