Atletas apoiam Casimiro após ‘montagem tosca’ de Flávio Bolsonaro

São Paulo – SP

Atletas demonstraram apoio ao jornalista e influenciador digital Casimiro Miguel após ele se pronunciar sobre a foto manipulada que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) compartilhou nas redes sociais. A imagem foi editada para simular um apoio do comentarista da ‘TNT Sports’ à reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL), embora ele já tenha declarado publicamente seu voto no candidato Luís Inácio Lula da Silva (PT).

Na tarde de domingo (23), Casimiro repudiou a “montagem tosca” e reafirmou sua posição contra o atual governo. “Assim que acordei vi a montagem tosca feita com o intuito de enganar o eleitor a uma semana do 2° turno. Repudio a utilização da minha imagem sem autorização para fins eleitorais e reafirmo minha posição de insatisfação com o atual governo. Como sabem, dia 30 meu voto é 13”, escreveu, no Twitter.

O jogador de futebol Igor Julião, que defende o Vizela (POR), apoiou o youtuber. “Tu não erra, padrinho”, opinou o lateral de 28 anos, ex-Fluminense.

A ex-jogadora da seleção brasileira de vôlei, Fabi Alvim, também comentou na publicação. Ela respondeu ao post com um emoji de coração.

Além deles, outras personalidades reforçaram a posição de Casimiro, como os atores e humoristas Fábio Porchat e Gregorio Duvivier, a cantora Maria Rita e vários jornalistas esportivos.

Casimiro completou 29 anos na última quinta-feira (20) e publicou uma foto segurando balões com a sua idade. No entanto, a imagem foi editada, recortando o número 2 e o sobrepondo ao 9, fazendo que ficasse “22”, número de Bolsonaro no pleito.

Na última semana, o jornalista recusou um pedido de fãs para entrevistar Lula que surgiu após a participação do petista no podcast ‘Flow’. Casimiro, apesar de apoiá-lo, afirmou que não se sente “relevante politicamente” e disse que “não tem conhecimento” para tal função. Ele é um dos principais nomes no campo dos influenciadores esportivos.