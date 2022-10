Astrid Fontenelle apoia voto de Maisa em Lula para presidente

Astrid comentou: “E bora pensar que domingo que será o dia mais importante para a consolidação da democracia. Precisamos que a juventude que tirou o título vá votar!”

São Paulo – SP

A apresentadora Astrid Fontenelle, de 61 anos, apoiou voto de Maisa, de 20, em Luis Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições presidenciais e ressaltou importância de votar.

Em seu perfil do Twitter, Maisa disse: “Falta uma semana!!! Primos jovens, o voto de vocês conta e muito. Temos o poder de fazer nossa parte, votando, e cobrando nossos candidatos pós-eleições. Não desperdicem isso. Acredito no melhor para o nosso país. Reafirmo que dia 30 vou de 13”.

Em apoio, Astrid comentou: “E bora pensar que domingo que será o dia mais importante para a consolidação da democracia. Precisamos que a juventude que tirou o título vá votar!”.

Xuxa também concordou com a atriz. “Boa, Maisa! Precisamos tirar esse velho babão que pode dizer que pintou clima com crianças de 13 anos e depois falamos sobre tudo que dizem contra PT, mas ser a favor de um velho que acha normal assédio com ‘meninas bonitinhas’ e o orçamento secreto nos dirá a verdade dos roubos”, declarou.