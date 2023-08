Ashton Kutcher e Mila Kunis oferecem casa de praia para estadia e recebem hóspedes

No site de aluguel escolhido para divulgar a residência de frente para o mar, o preço da hospedagem está por US$0

Mila Kunis e Ashton Kutcher anunciaram nesta quarta-feira, 16, que irão alugar por uma noite a casa de praia do casal em Santa Barbara, Califórnia, nos Estados Unidos. O atores ainda ressaltaram que farão conteúdos com as pessoas que ficarem hospedadas no local para celebrar a reserva. Em um vídeo publicado nas redes sociais, o ator questiona a amada sobre a possibilidade de hospedar “estranhos” no local.

“Acho que devíamos convidar estranhos para se hospedarem conosco na praia”. Mila começa a rir e pergunta: “Na vida real?”. Kutcher afirma e diz que o lugar é “tão legal” que acredita que as pessoas iriam gostar.

Na legenda da postagem, o astro confirmou a proposta e disponibilizou o link para a reserva da casa. “Não é a ideia mais maluca que já tive… fique com a gente na nossa casa de praia e saia como se fôssemos velhos amigos!”

No site de aluguel escolhido para divulgar a residência de frente para o mar, o preço da hospedagem está por US$0. “Nossa casa de praia no Condado de Santa Barbara é nosso lar longe de casa, especialmente quando precisamos de um pouco de R&R [sigla para descanso e relaxamento em inglês]”, escreveu o casal na plataforma.

A casa possui dois quartos, cozinha integrada à sala de estar, banheiros, hidromassagem ao ar livre, lavanderia, lareira, wi-fi e câmeras de segurança.

“A poucos passos da praia e com belas vistas para as montanhas de Santa Ynez, você não encontrará escassez de pontos turísticos e muitas atividades para uma estadia de verão inesquecível”. A descrição da casa ainda frisa que os lanches e petiscos ficarão por conta dos proprietários.

Estadão Conteúdo