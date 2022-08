Ashton Kutcher diz ter sorte de estar vivo após ficar sem ver, ouvir e andar

Ator falou pela primeira vez sobre doença autoimune que descobriu há 2 anos

Ashton Kutcher, 44, falou pela primeira vez sobre uma doença autoimune que o deixou sem ver, ouvir e andar. A fala foi registrada pelo programa “Running Wild with Bear Grylls: The Challenge”, que vai ao ar nesta segunda-feira (8) nos Estados Unidos, no canal National Geographic.

“Há dois anos, tive uma forma estranha e muito rara de vasculite, que derrubou minha visão, minha audição e meu equilíbrio”, contou em prévia do programa que foi conseguida com exclusividade pelo site Access Hollywood. No vídeo, ele ainda diz ao apresentador que ficou um ano para se recuperar.

Vasculite é uma síndrome autoimune rara que causa inflamação dos vasos sanguíneos. A doença, que pode se manifestar de diversas formas, restringe o fluxo sanguíneo e pode causar danos em órgãos e tecidos do corpo.

“Tem coisas que você não dá valor até que elas somem”, avaliou o ator. “Até pode dizer: Não sei se vou voltar a ver novamente, não sei se vou poder ouvir novamente, não sei se vou poder andar novamente’.”

“Tenho sorte de estar vivo”, observou ele. Apesar do susto, o marido de Mila Kunis diz que tenta ver tudo na vida como uma oportunidade de crescimento. “Na hora que você começa a ver seus obstáculos como coisas que precisavam acontecer, para te dar o que você precisa, a vida começa a ficar divertida, né? Você começa a surfar nos seus problemas em ver de viver embaixo deles.”