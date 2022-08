Ashton Kutcher afirma que está curado de doença autoimune

Por meio de suas redes sociais, o ator comentou que está recuperado da doença que o deixou sem ver, ouvir e andar

Ashton Kutcher, de 44 anos, usou seu Twitter para comunicar aos fãs que está totalmente curado da doença autoimune que o fez ficar sem ver, ouvir e andar durante quase um ano.

O ator decidiu se pronunciar nas redes sociais após a grande repercussão internacional de seu quadro de saúde. Durante uma participação no podcast ‘Running Wild with Bear Grylls: The Challenge’, Ashton expôs seus problemas de saúde e contou que foi diagnosticado com uma forma rara de vasculite, doença autoimune que inflama os vasos sanguíneos e restringe a circulação do sangue pelo corpo.

Na postagem, além de tranquilizar, o ator também revelou que está confirmado na Maratona de Nova York de 2022, que acontecerá no dia seis de novembro.

“Antes que surjam alguns rumores/boatos/qualquer coisa por aí. Sim. Eu tive um raro episódio de vasculite há 3 anos. Tive alguns problemas com audição, visão e locomoção em seguida. Estou plenamente recuperado. Tudo bem”, escreveu ele.

Depois, o marido de Mila Kunis falou sobre a maratona que disputará em novembro deste ano. “Próximo assunto. Nos vemos na Maratona de Nova York de 2022 com a Thorn [empreendimento do ator para auxílio de crianças vítimas de abuso sexual que apoia a corrida]”, completou.