Após ofensas, Jojo Todynho vai à casa de mulher resolver cara a cara

Numa postagem em que Jojo posava com um amigo de infância que chama de irmão, a pessoa fez o seguinte comentário: “Uma pessoa que não é por** nenhuma

Chamada de “gorda ridícula” e “estrume”, a cantora Jojo Todynho resolveu tirar satisfação com a pessoa que a xingou. Pelas redes sociais, um vídeo mostra o momento em que ela bate na casa de uma mulher para resolver a treta cara a cara.

“Gente da tua laia tenho que fazer isso aí, fazer passar vergonha! Bota lá na internet, bota lá, porque vou botar teu vídeo”, gritava Jojo no meio da rua. “Agora sustenta suas gracinhas, porque comigo é assim”, completou a artista, que disse que não iria agredir para não dar dinheiro de processo para a rival.

Numa postagem em que Jojo posava com um amigo de infância que chama de irmão, a pessoa fez o seguinte comentário: “Uma pessoa que não é por** nenhuma. Não me representa como mulher, um homem que se sujeita a isso por fama. Eu tenho é pena”, começou.

“Eu tenho é pavor dessa estrume ridícula. Ainda tem gente que dá ibope pra essa gorda ridícula. Eu tenho é ranço. Eu gosto é de quem é de verdade. Gente podre assim eu tenho é pena”, finalizou.

Ainda pelas redes sociais, Jojo contou mais sobre o motivo de ter ido resolver a questão frente a frente em Bangu. “Ela me expôs, fiz escândalo pra ela passar vergonha na rua. Quem não quer ser envergonhado, não envergonha ninguém! Aqui é assim, nunca faltei com respeito com ninguém nesse bairro”, disse a cantora.

Jojo ainda falou sobre gordofobia. “A gordura é minha, não ofende e não desrespeita ninguém, sou gorda sim, respeita”, concluiu a cantora.