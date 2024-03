Após John Cena aparecer ‘pelado’ no Oscar, site adulto oferece R$ 2,5 milhões por ensaio nu

Foi só o ator John Cena, 46, aparecer quase como veio ao mundo no Oscar para começar a receber propostas de ensaio nu

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) –

Foi só o ator John Cena, 46, aparecer quase como veio ao mundo no Oscar para começar a receber propostas de ensaio nu. E foi justamente isso o que aconteceu. Um site de conteúdo adulto ofereceu a ele a quantia de quase R$ 2,5 milhões para revelar aos assinantes sa intimidade.

Segundo o Mirror, Daryn Parker, vice-presidente do site de webcam para adultos CamSoda, entrou em contato com o artista com a oferta. Por email, disse que “depois da performance reveladora do Oscar, é claro que você ainda está em grande forma”.

Em outro trecho do email que acabou repercutindo na imprensa estrangeira, Parker é mais direto. “Ficaríamos felizes em ajudá-lo a expor suas ‘coisas’. Afinal, há algumas pessoas que adorariam ver você se despir”, emendou. Até agora, o ator norte-americano não se pronunciou.

No palco, Cena apareceu cobrindo a região íntima com o envelope que guardava o nome de “Pobres Criaturas”, vencedor da categoria de figurino. Um dia após a cerimônia, viralizou a foto que mostrava o que Cena vestia por baixo. Era uma espécie de cueca ou tapa-sexo da cor de sua pele.