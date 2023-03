Após entrevista de Gisele Bündchen, Tom Brady fala em ‘suportar a traição de falsos amigos’

A publicação do ex-marido aconteceu um dia depois que Gisele revelou detalhes da separação

Um dia após a publicação de uma entrevista de Gisele Bündchen, onde ela falou pela primeira vez sobre o fim do casamento, Tom Brady fez uma postagem enigmática nas redes. Nesta quinta-feira (23), o ex-jogador de futebol americano replicou um texto de um filósofo sobre ter sucesso na vida. A publicação ressalta ainda o quão é difícil para o ser humano ‘suportar traição de falsos amigos’. Os fãs da modelo e do atleta viram a postagem como uma indireta de Brady para alguém próximo.

“O que é ter sucesso? Rir muito e com frequência; ganhar o respeito de pessoas inteligentes e o afeto das crianças. É também merecer a consideração de críticos honestos e até suportar a traição de falsos amigos”, diz o texto de autoria do americano Ralph Waldo Emerson.

A publicação do ex-marido aconteceu um dia depois que Gisele revelou detalhes da separação. Ela explicou que o casal não tinha mais os mesmos objetivos de vida. “É difícil porque você imagina que sua vida ia ser de um certo jeito, e você fez tudo que podia, sabe? Eu acreditava em contos de fadas quando era criança. Acho lindo acreditar nisso”, disse a modelo.

Gisele prosseguiu: “Quando eu tinha 26 anos e ele 29 anos, nos conhecemos, queríamos uma família, queríamos coisas juntos. Com o passar do tempo, percebemos que só queríamos coisas diferentes e agora temos uma escolha a fazer. Isso não significa que você não ame a pessoa. Quando você ama alguém, você não o coloca em uma prisão. Você tem que viver esta vida. Você o liberta para ser quem ele é, e se você quiser voar na mesma direção, então, isso é incrível.”

No final de outubro do ano passado, Tom Brady e Gisele Bündchen anunciaram o fim do casamento. O ex-jogador do futebol americano e a modelo brasileira estavam juntos desde 2009 e têm dois filhos: Viviane (9) e Benjamin (12).