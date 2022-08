Após Anitta, Boca Rosa declara voto em Lula e se intitula ‘Boca Vermelha’

“Em pouco mais de um mês, vamos ter novas eleições e talvez sejam as mais importantes dos últimos tempos. Eu tenho estudado muito sobre os meus candidatos e por isso, neste ano, meu voto é no Lula”

A influenciadora Bianca Andrade, 27, conhecida também como Boca Rosa, declarou seu apoio nas eleições para presidente. A empresária afirmou, na noite desta quarta-feira (24), que irá votar no ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT) no primeiro turno.

“Em pouco mais de um mês, vamos ter novas eleições e talvez sejam as mais importantes dos últimos tempos. Eu tenho estudado muito sobre os meus candidatos e por isso, neste ano, meu voto é no Lula”, começou, ela que tem mais de 20 milhões de seguidores nas redes, somando Instagram e Twitter.

“Eu sou uma empresária mulher, vim da internet e jamais vou estar ao lado de um governo que cresceu com fake news e não entende que nós, mulheres, somos um grande gerador da economia. Também quero que as pessoas possam viver numa sociedade onde mulheres, pessoas pretas, a comunidade LGBTQIAP+ e todas as minorias sejam respeitadas”, continuou.

“Para isso, tirar o Bolsonaro do poder é o primeiro passo. Então espero que estejam com o título em dia e que votem com consciência!”, finalizou. Em seguida, o político citou o tuíte da empresária em seu perfil oficial, e usou emojis de lula e boca. “Lulinha e Boca Vermelha por um país mais feliz!”, respondeu Andrade.

Boca Rosa começou sua carreira como influenciadora no youtube, e chegou a participar de programas da rede Globo como Mais Você e É de Casa. Em 2020, ela integrou o primeiro grupo camarote do Big Brother Brasil. Atualmente, ela é dona de uma linha de maquiagens e outra de produtos capilares.

Além de Andrade, outras celebridades já declaram que irão votar no político. Maria Eduarda de Carvalho disse, em entrevista ao F5, que também escolheu Lula como sua opção no primeiro turno. Além dela, nomes como Anitta, Nathalia Dill, Gil do Vigor e Manu Gavassi também irão apoiar o político.