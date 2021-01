Após afirmações de Duda, Nego do Borel assume traição e diz estar surpreso com revelações da ex

PUBLICIDADE

Na manhã desta terça-feira (13), a atriz Duda Reis afirmou ser ameaçada pelo ex-noivo. Ela usou sua conta no Instagram para contar detalhes das ameaças e agressões que recebia do cantor. E alertou que estaria abrindo um boletim de ocorrência contra o ex-parceiro, e que sabia que Nego do Borel iria se pronunciar em breve.

O cantor se pronunciou através de um pequeno texto em seu story, onde se dizia ser vitima de mentiras e assume ter traído Duda Reis. Nego também diz estar surpreso com o posicionamento da ex, mas que provaria sua inocência. Em suas postagens recentes, o cantor desativou a opção para comentários e disse que em breve iria se pronunciar com a sua versão da história.

Após vazamento do áudio de uma suposta traição do cantor com Lisa Barcelos, Duda conta que recebeu várias mensagens de pessoas que confirmavam outros casos do ex-noivo, e desabafou nos stories o quanto se sentia mal por tudo aquilo. Veja a seguir: