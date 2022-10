Após affair com brasileira, Kanye West diz estar solteiro e elogia Kamala Harris

O ex-marido de Kim Kardashian falou sobre seu status de relacionamento no podcast Drink Champs

O rapper Kanye West, 45, surpreendeu novamente seus fãs após declarar que está solteiro. A afirmação do músico foi feita nesta segunda (17), um dia após a modelo Juliana Nalú, 24, sua namorada brasileira, dizer que está apaixonada em entrevista ao Domingo Espetacular (Record).

O ex-marido de Kim Kardashian falou sobre seu status de relacionamento no podcast Drink Champs. Ele entrou no assunto ao falar sobre a vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, e afirmar que a política é muito atraente. “Estou solteiro, Kamala”, afirmou.

Pouco tempo antes de tornar o relacionamento com Nalú público, o rapper havia admitido ter uma queda por Stassie Karanikolaou, melhor amiga de sua ex-cunhada, Kylie Jenner, 25. “O mundo inteiro sabe que eu tenho um crush na Stas”, escreveu ele em uma publicação que foi apagada.

West tem causado diversas polêmicas nas últimas semanas. A lista vem desde desentendimentos com Justin Bieber e Khloé Kardashian até críticas ao movimento Black Lives Matter (Vidas Negras Importam).

Também nesta segunda, o rapper afirmou que sua ex-sogra, a empresária Kris Jenner, 66, já teve um affair com Drake, 35. “O Drake f. a mamãe da mamãe do seu bebê”, escreveu ele. Questionado sobre quem seriam as “mamães” de sua publicação, ele deixou implícito que seriam Kris e Kim.