Antônio Fagundes fala pela 1ª vez do namoro do filho com ator

Bruno Fagundes assumiu recentemente relacionamento com Igor Fernandez

O ator Antônio Fagundes, 73, falou pela primeira vez do namoro do filho Bruno Fagundes, 33, com o ator Igor Fernandez, 26. Ele elogiou Bruno e disse que não ter preocupações com preconceitos ou julgamentos que o filho possa sofrer após ter assumido publicamente o namoro.

“Nenhuma preocupação com o Bruno. Ele é carinhoso, companheiro dos amigos, profissional de mão-cheia e ator talentoso. Tenho profundo amor por ele e certeza de que está fazendo o que é melhor para ele”, disse Fagundes, em entrevista à revista Caras, publicada nesta sexta-feira (27).

Bruno confirmou o relacionamento com Fernandez após postar uma foto nas redes sociais dando um beijo na bochecha do namorado, em 2 de janeiro. Procurada pela reportagem, a assessoria de Bruno confirmou o namoro entre os dois.

“Bruno celebra esta nova fase de sua vida particular e afirma que está muito feliz neste momento da vida e da carreira”, disse a nota.

Os dois atores se conheceram nos bastidores da novela Cara e Coragem (Globo). Bruno interpretava o coreógrafo Renan e Igor vivia o bailarino Lucas.

Fernandez já foi ajudante de pedreiro, artista circense e estrelou na emissora em 2019, na novela “Bom Sucesso”, ao lado do sogro Antônio Fagundes.