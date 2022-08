Antonela Avellaneda diz que vendia nudes para Maradona

‘Chorei muito quando ele morreu’, contou a ex-BBB e ex-participante do Ilha Record

Antonela Avellaneda, 39, revelou que, antes mesmo da fama, teve um fã bastante ilustre em sua terra natal. A modelo argentina afirmou que Maradona (1960-2020) era fascinado por sua beleza e pagava para ver registros dela completamente nua.

“Foi o meu primeiro trabalho com nudez”, afirmou em entrevista ao jornal Extra. A ex-BBB e ex-participante do Ilha Record, que atualmente tem perfil em sites de conteúdo adulto, contou que isso ocorreu antes mesmo de ela posar para a revista Playboy pela primeira vez, após vencer o concurso Felinas, em 2003.

“Na época, como não existia toda essa tecnologia dos celulares, as fotos aconteceram em um estúdio”, disse. “Ele pagava as fotos para mim. Fazíamos toda semana, sempre comigo vestindo uma fantasia diferente.”

Ainda na publicação, Antonela diz que Maradona não fazia nenhuma imposição, e que ela gostava do trabalho. “Sempre me senti à vontade com o meu corpo e achava o máximo o fato de os ensaios serem para o Maradona”, contou. “Sempre amei ele! Tudo rolou com naturalidade. Tinha 20 anos e as fotos eram exclusivas para ele.”

Para ela, a carreira artística e de participante de reality shows foi decorrente dessa experiência com o craque argentino. “Foi ele que me deu coragem e força para acreditar em mim, no meu potencial”, afirmou.

“[Ele] falava para eu sempre dar o meu melhor em tudo que eu fizesse, sem ligar para as opiniões alheias”, lembrou. “Conversávamos por telefone. Mas, nos últimos anos, quando ele ficou doente, eu dei espaço para que a família cuidasse dele. Chorei muito quando ele morreu. Eu estava no Brasil.”