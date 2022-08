‘Anne Heche e eu não estamos em contato’, diz Ellen DeGeneres

Apresentadora e atriz namoraram por três anos durante a década de 90

A apresentadora Ellen DeGeneres, 64, demonstrou apoio à ex-namorada Anne Heche, 53, após a atriz sofrer um acidente que a deixou em coma em um hospital. No entanto, a também humorista deixou claro que não mantém contato com a artista.

Segundo o site Los Angeles Times, um fotógrafo do jornal Daily Mail perguntou a DeGeneres se ela sabia mais sobre o estado de saúde da atriz. “Nós não estamos em contato uma com a outra, então eu não saberia”, respondeu ela. “Eu não quero que ninguém se machuque.”

A apresentadora e atriz namoraram durante três anos, de 1997 a 2000. No ano de 2001, um ano após o término, DeGeneres deu uma entrevista ao jornal The Times e afirmou que “aquela foi a primeira vez que tive meu coração quebrado”.

Segundo um comunicado, Heche está em condição extremamente crítica, com queimaduras pelo corpo, lesões no pulmão e respirando com ajuda de aparelhos. A artista dirigia em alta velocidade quando perdeu o controle e se chocou com uma casa, provocando um incêndio no local.

Agora, a polícia de Los Angeles conseguiu um mandado para testar o sangue de Heche para investigar se a atriz estava alcoolizada ou drogada enquanto dirigia na última sexta-feira (5), dia em que o acidente ocorreu.