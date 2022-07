Anitta vai ter alta do hospital no início da tarde desta segunda-feira

A cantora passou por uma cirurgia para tratar de endometriose; Ela está em observação no hospital Vila Nova Star, em São Paulo

A equipe médica que operou Anitta, 29, deu uma boa notícia para a cantora. A funkeira vai ter alta do hospital Vila Nova Star, em São Paulo, nesta segunda-feira (25) no início da tarde. Na última quarta-feira (20), Anitta passou por uma cirurgia para tratar de endometriose.

Anitta já foi avisada que deverá ficar de repouso nos próximos dias em casa e só irá voltar aos palcos no final de agosto. A cantora estava prevista deixar o hospital no sábado (23), mas os médicos decidiram deixá-la em observação por mais alguns dias. O quadro de saúde de Anitta é bom.

No início do mês, Anitta contou que tinha sido diagnosticada com endometriose e que precisaria fazer uma cirurgia. Ela descobriu a doença após fazer vários exames para entender as fortes dores que sentia na região pélvica.

A cirurgia que Anitta realizou foi a laparoscopia, que é o procedimento mais utilizado em casos de endometriose. Trata-se de um processo, minimamente invasivo, que consiste em fazer pequenos buraquinhos no abdômen para inserir instrumentos que permitem retirar ou queimar o tecido endometrial que se encontra danificando outros órgãos como ovários, região exterior do útero, bexiga ou intestinos.