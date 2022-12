Anitta sobre nova internação: ‘Não estou morrendo, está tudo sob controle’

Sem dar detalhes do motivo da internação, Anitta apenas garantiu que “não tem nada a ver com a minha cirurgia da endometriose”

Anitta se pronunciou sobre seu estado de saúde, após ser hospitalizada pela segunda vez, nesta quarta-feira, 7. A cantora transmitiu uma live do quarto do hospital, tranquilizou os fãs e mencionou ter cancelado sua apresentação na Farofa da Gkay.

“Ia ter que cancelar a Farofa ou o Carnatal (outro evento na agenda de Anitta). Conversando com minha equipe, entendemos que a Farofa teria menos prejuízo. Todo mundo sabe que eu sou louca pela Ivete, já estava planejando ficar mais tempo para me divertir. Mas a gente optou fazer isso com a Gkay por ela ser minha amiga e não envolver venda de ingressos”, explicou.

Sem dar detalhes do motivo da internação, Anitta apenas garantiu que “não tem nada a ver com a minha cirurgia da endometriose”. A artista explicou que precisou se submeter a uma série de exames na quinta-feira, 1º, ao perceber que estava saudável, decidiu voltar a sua agenda de shows.

“Quando trabalhei no fim de semana e ontem, fui irresponsável, porque comecei a me sentir um pouco mal. Não estou morrendo, está tudo sob controle, só estamos fazendo tratamentos e garantindo que minha saúde permaneça boa, porque não respeitei meu ritmo de voltar a trabalhar com calma”, disse.

Estadão Conteúdo