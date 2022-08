Anitta faz fisioterapia no assoalho pélvico e se diverte

Chamado biofeedback, exame mede estímulos do corpo em determinadas situações

A cantora Anitta, 29, divertiu seus mais de 69 milhões de seguidores ao mostrar um exame médico que realizou após a cirurgia de endometriose. A artista fez um procedimento fisioterapeutico no assoalho pélvico e se divertiu durante os exercícios que fez com a região anal para mostrar as contrações e relaxamento.

“Estou fazendo um negócio muito engraçado. Estou jogando videogame com o cu. Vou mostrar para vocês. O nome técnico é biofeedback. Para ficar menos técnico, menos tabu, a gente chama de videogame com o cu”, explicou ela, em seus Stories.

Em seguida, ela exibiu o monitor do computador com o exame, que capta sinais elétricos do músculo e registra as contrações da região do ânus, vagina e uretra. O procedimento foi realizado pela fisioterapeuta Mirca Ocanhas, especializada em saúde da mulher e assoalho pélvico.

“Ela colocou um negócio lá no meu polêmico”, brincou a artista. Depois, Anitta disse que precisava seguir um padrão exibido na tela, com as “trancadas” como chamou. “Virei um Picasso do cu, fazendo altos desenhos. Vou tentar escrever meu nome. Fazendo desenhos com contração anal! Meu cu é cheio de habilidades”, completou.

No início do mês de junho, Anitta contou que tinha sido diagnosticada com endometriose e que precisaria fazer uma cirurgia. Ela descobriu a doença após fazer vários exames para entender as fortes dores que sentia na região pélvica.