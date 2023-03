Anitta e mais famosos apoiam Lexa e condenam atitudes de Guimê

Anitta compartilhou uma troca de mensagens com Lexa na qual a convida para o aniversário dela

Os casos de supostos abusos dentro do BBB 23 têm movimentado não só os fãs como famosos nas redes sociais. Muitos fizeram questão de condenar as atitudes de Guimê e Cara de Sapato e apoiar Lexa, que disse estar “no fundo do poço”.

Anitta compartilhou uma troca de mensagens com Lexa na qual a convida para o aniversário dela. Porém, na mesma postagem soltou uma indireta sobre o caso visto na última festa em que o funkeiro toca o corpo da mexicana Dania.

“Antigamente eu era aquele tipo de amiga que sempre mete a colher no relacionamento da amiga e depois eles voltam e eu me fod*… Hoje em dia continuo sendo a mesma amiga”, postou Anitta.

Deolane Bezerra foi outra famosa que resolveu se posicionar. “Esses ‘homens’, viu. A mulher linda, torcendo por ele, vibrando, lutando. Raiva”, escreveu.

MC Carol foi além e afirmou que não tem medo de falar o que pensa. “Ninguém mais ouvia falar dele [Guimê]! Essa é a verdade. Lexa, desejo força e muita sabedoria. Se eu fosse ela, a mesma força que usei para ajudar, agora eu usaria para derrubar sem pena e trocava a fechadura”, postou.

A cantora, sem citar nomes, continuou: “Como que um macho com a aparência de um rato faz isso em rede nacional? Eu estou incrédula. A autoestima do homem me assusta”, emendou.

Cancelado na edição 21, o comediante Nego Di opinou que Boninho estaria “pagando os pecados com esse elenco”. E completou: “Qual a desculpa que ele vai inventar agora para não ter que expulsar o Sapato e o Guimê?”, indagou Di, ao dizer que por falar besteiras e se manter no grupo errado saiu com rejeição de 98%. “Como eu sairia se assediasse alguém?”

Felipe Neto foi outro famoso que deu sua opinião. Também sem citar nomes, indicou que “o álcool não transforma ninguém, apenas revela”.