Anitta desmente ter raspado o cabelo por religião e repudia preconceito contra o Candomblé

Anitta afastou os rumores de que tivesse raspado o cabelo por motivos religiosos através de sua assessoria, nesta terça-feira (10). Praticante do Candomblé, a cantora é uma Ekedi, suspensa para a iniciação em preparação para servir aos Orixás. Entenda!

Anitta desmentiu que tivesse raspado a cabeça por motivo religioso. Nesta terça-feira (10), os fãs especularam que a artista estava sendo alvo de uma notícia veiculada por Gabriel Perline no Twitter, após jornalista citar a religião da funkeira e o uso de perucas, sua mais nova aposta.

De acordo com o jornalista, uma cantora famosa havia raspado o cabelo há dois meses e entregou o motivo: “Mas não por saúde, e sim por religião. Ela deitou para o santo novamente e raspou a cabeça. Desde então só usa perucas. A desculpa que dá por seus cabelos artificiais é sua ‘nova investida no mercado gringo'”, declarou ele, recebendo crítica dos admiradores da carioca.

Ekedi no Candomblé, Anitta não precisa raspar cabelo

Anitta tomou conhecimento do tweet e se manifestou através de sua assessoria de imprensa. A intérprete de “Me Gusta”, hit gravado para ser apresentado no Grammy Latino 2020, explica que seu cargo dentro do Candomblé é de uma Ekedi, que zela pelos Orixás e que não precisa raspar o cabelo.

A BPM comunicações nega os burburinhos. “Devido às especulações na imprensa de que Anitta raspou seu cabelo para cumprir compromissos religiosos, viemos a público afirmar que a informação não é verdadeira. A cantora, praticante do Candomblé, é uma ‘Ekedi’ em sua religião. As Ekedis são suspensas para a iniciação, não precisando raspar a cabeça em sua preparação para servir aos Orixás”, declarou.

Anitta ainda declarou seu repúdio por qualquer tipo de intolerância religiosa. “Seja ela qual for, e acredita que tais especulações retratam um Brasil ainda repleto de discriminação e preconceito religioso. Mais uma vez a bpmcom lamenta que a imprensa não cumpra sua obrigação para com a verdade e apure os fatos antes de publicá-los”, completou a nota.

Anitta já havia lamentado anteriormente sobre preconceito com sua religião ao defender Xanddy, do Harmonia do Samba, depois que ele foi acusado de intolerância religiosa. “Todo mundo sabe que sou do batuque e está lá Xandão cantando na minha casa todo ano. Deu esse abraço gostoso aí em meu guia do candomblé e a festa seguiu com gente de todo tipo. Tinha amigo da igreja, do axé, família da mamãe católica. Povo tem é que parar de criar problema com tudo e cuidar da natureza que seguem destruindo enquanto pregam na internet. Quando acabar a natureza não vai ter oxigênio nem para cristão, nem para católico, nem umbanda, nem candomblé, nem mais nada”, disparou.