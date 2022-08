Anitta deixa conselho e assume posto de ‘embaixadora global’ do Nubank

A cantora fará parte do marketing do banco digital, à medida que ambos têm crescentes ambições globais

O banco digital Nubank revelou na última terça-feira (9) que Anitta deixou de fazer parte do conselho de administração do banco, após 14 meses no colegiado.

Em um comunicado, o Nubank afirmou que a cantora agora será embaixadora global da marca, como parte do marketing do Nubank, à medida que ambos têm crescentes ambições globais.

“Em razão do intenso crescimento de sua agenda como pop star global (Anitta) solicitou que sua participação não fosse renovada”, diz trecho do comunicado do banco, acrescentando que Anitta participará da campanha do Nubank como patrocinador da Copa do Mundo de 2022.

Para substituí-la no conselho, o banco digital apontou Thuan Pham, ex-diretor de tecnologia da Uber, e vice-presidente da empresa de software e tecnologia VMWare.