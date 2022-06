Anitta canta na França, fala idioma e ganha certificado de diamante

O show da artista brasileira aconteceu no estádio Les Parc des Princes, em Paris, e estava com capacidade máxima

O final de semana foi de muito trabalho para Anitta, 29. A brasileira intensificou seu sucesso internacional ao se apresentar na França para um público de cerca de 50 mil pessoas durante o show de Dadju.

O show aconteceu no estádio Les Parc des Princes, em Paris, e estava com capacidade máxima. A cantora subiu ao palco para cantar a música “Mon Soleil”, lançada por ambos no ano passado.

Falando um francês muito bom, já que ela mesmo revelou que tem estudado o idioma, Anitta ainda ganhou um certificado de diamante por causa do sucesso da canção, vendida 250 mil vezes em território francês.

Em março, a brasileira já havia alcançado o primeiro lugar do ranking de músicas mais ouvidas no mundo pelo Spotify com “Envolver”.

No Twitter a frase “Ela venceu” chegou a ficar entre os assuntos mais comentados. Fãs e internautas celebraram a conquista da cantora. “É de Honório, é do Rio de Janeiro, é do Brasil. Ela venceu!”, escreveu um internauta. “Parabéns Anitta pelo 1º lugar no Spotify Global, todos sabemos que você merece”, disse outro.

Na ocasião, ela chegou à 7ª posição e depois entrou oficialmente no Top 5. Dias depois, atingiu o 2º lugar no ranking.