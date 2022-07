Anitta brinca com Lula e ‘cobra’ conteúdo dele no TikTok como fazem seus fãs

A cantora recentemente afirmou que conversou com o ex-presidente antes de declarar apoio a ele contra o presidente Jair Bolsonaro

Apoiadora do ex-presidente Lula, do Partido dos Trabalhadores, o PT, na próxima eleição para presidente, Anitta brincou com o político em seu Twitter na noite de segunda (18). A cantora cobrou o presidente por produção de conteúdo para redes sociais, como o TikTok, da mesma maneira que um fã cobra dela mesma.

“Vou dar uma de anitter pra cima do Lula pra ver se ele aguenta o rojão. ‘Ai papi cadê os vídeos no tik tok reagindo aos luliters, a gente sente falta de engajar quem tá aí sem fazer nada preguiçoso abandonou a carreira’ (contém humor)”, ela escreveu, citando o termo “anitter”, como são chamados os fãs da cantora, e depois adaptando para “luliter”, que seriam os fãs do ex-presidente.

Anitta recentemente afirmou que conversou com Lula antes de declarar apoio a ele contra o presidente Jair Bolsonaro, do Partido Liberal, o PL, na próxima eleição. Em entrevista a jornalistas portugueses, ela disse que explicou ao petista qual estratégia seguir nas redes sociais para ganhar o pleito.

“Conversei com o Lula inclusive antes. Falei: ‘Olha, Lula, eu nunca fui petista, nunca votei em você. Porém, nessas eleições, estarei ao seu lado, apoiando, se quiser apoio em mídias sociais, que eu entendo bastante, TikTok, essas coisas, vou apoiar. Expliquei para ele a estratégia de marketing que eu acredito que funcione para virar”, afirmou a cantora.

Antes do tuíte “cobrando” o ex-presidente de fazer publicações no TikTok, Anitta já havia interagido com ele no Twitter. O petista respondeu a uma postagem em que a cantora reafirmou que não se considera petista e disse que não autoriza o uso da sua imagem pessoal para beneficiar o PT, o Partido dos Trabalhadores, e seus políticos.

“Anitta, de fato você só declarou seu apoio por mim e sei que não é petista”, escreveu Lula. “O PT tem milhões de militantes, simpatizantes e também tem gente que não gosta do partido, mas mesmo assim está conosco nesta caminhada, porque precisamos que o Brasil volte a ter democracia e paz.”

Nesta terça (19), Anitta também postou imagens em que aparece internada em um hospital onde vai passar por uma cirurgia para tratar da endometriose, uma doença crônica que afeta mulheres. Ela acabou de voltar ao Brasil depois do que chamou de “mês mais louco da minha vida”, em que fez 14 shows, gravou clipes e entrevistas e passou por 20 países num período de 30 dias.