Anitta admite que errou com Marina Ruy Barbosa e pede desculpa

Folhapress

São Paulo – SP

Anitta, que afirma estar em constante evolução espiritual, reconheceu um deslize que teve com Marina Ruy Barbosa no passado.

A cantora afirma que antes acreditava que as coisas funcionavam de uma determinada maneira, mas que estava errada ao envolver a atriz e outros famosos no que definiu como “berimbolo”.

“Eu já fiz umas cagadas com a Marina e depois eu pedi perdão para ela, eu não fazia numa intenção ruim. Sempre amei ela, mas, por um tempo, ou ouvia umas coisas e falava para os outros. Eu era maluca”, disse a cantora em um dos episódios do programa “Angélica: 50 e tanto”.

O desentendimento entre as duas teria ocorrido após uma briga de Anitta com o jornalista Leo Dias, em 2020, quando ele disse que a cantora passava informações sobre famosos, entre eles Marina. Uma dessas mensagens seria sobre o suposto envolvimento da atriz com José Loreto, causando uma suposta traição em Débora Nascimento.

Após a fala de Anitta, Marina disse que achou incrível ela ter reconhecido o erro e ter pedido desculpas.

“Você poderia ter ligado o dane-se, mas chegou em mim e disse que errou. Errar todo mundo vai errar.”