Andy Taylor, guitarrista do Duran Duran, revela câncer ‘incurável’

Andy Taylor, guitarrista do Duran Duran, foi diagnosticado com câncer de próstata, em estágio avançado. A notícia foi compartilhada em uma carta lida pelos seus amigos de banda, durante o Hall da Fama do Rock and Roll, em Los Angeles, neste sábado, 5.

Taylor não pôde comparecer ao evento devido ao tratamento contra a doença. Na carta, o guitarrista lamentou não estar presente no evento ao lado dos outros integrantes do grupo, Roger Taylor, Nick Rhodes, John Taylor e Simon Le Bon.

Andy iniciou o recado agradecendo a honra de ser indicado com a banda ao Hall da Fama do Rock e disse ser “incrível” viver todas as experiências ao lado dos seus “irmãos”. Em sequência, ele falou sobre o diagnóstico do câncer.

“Há pouco mais de quatro anos, fui diagnosticado com câncer de próstata metastático de estágio 4. Muitas famílias já vivenciaram a queima lenta dessa doença e, claro, nós não somos diferentes. Então, falo da perspectiva de um homem de família, mas com profunda humildade para a banda, os maiores fãs que um grupo poderia ter e este prêmio excepcional”, disse.

“Estou realmente arrependido e imensamente desapontado por não ter conseguido ir. Que não haja dúvidas de que fiquei empolgado com a coisa toda, até comprei uma nova guitarra com o golpe essencial”, continuou.

Por fim, o músico ressaltou o orgulho da trajetória da banda e disse “estar muito feliz em aceitar o prêmio”. “Muitas vezes duvidei que esse dia chegaria. Estou muito feliz por estar por perto ver isso acontecendo”, finalizou.

Estadão Conteúdo