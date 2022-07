Andressa Urach rebate acusações do filho e culpa nora: ‘Virou a cabeça dele’

Modelo gaúcha assume que se arrepende de ter aprovado o namoro com jovem ‘feminista’

Andressa Urach, 34, decidiu abrir o jogo sobre a relação conturbada com o filho Arthur, 17. A modelo gaúcha rebate as acusações do rapaz sobre uma suposta negligência, quando ele precisou passar por uma cirurgia em agosto de 2019 e ameaças de processos na Justiça por difamação.

Arthur fez um vídeo em seu canal no YouTube e contou que a “fé fanática” de Andressa teria ocasionado uma quase morte dele após tanta dor. Em resposta ao F5, ela alega que a confusão familiar é culpa da namorada de Arthur, Brenda. Urach a chama de “feminista” e de “querer visualizações” nas redes.

“Arthur está mentindo. Eu o levei para retirar a vesícula e tenho uma foto arquivada no Instagram como prova. Nessa época, antes da cirurgia, passei na igreja e pedi o pastor para orar. Fomos parar em um hospital público porque eu estava totalmente sem dinheiro. Tinha dado tudo e estava cega!”, assumiu Urach, que já tinha reclamado do filho há um mês.

Ela garante que a exposição do filho é uma manobra de Brenda. “Ela virou a cabeça dele e o joga contra mim. A minha nora é feminista e eu sou conservadora. É uma relação difícil. O que ela quer mesmo é visualizações no canal que fiz para eles do YouTube! Ela sabe que falar mal de mim vira notícia”, alfineta a também influenciadora. ​

Urach conta ainda ter emancipado Arthur para ele poder administrar um negócio. “Gastei o que não tinha para montar uma barbearia e ela o convenceu abandonar tudo. Fiquei endividada, mas, graças a Deus agora estou trabalhando e vou conseguir pagar as dívidas que os dois me deixaram. Tenho arrependimento do dia que autorizei esse namoro. Agora é orar e esperar!”, admite a modelo para logo completar:

“Ser mãe é isso! Fazer tudo por seu filho e aí chega uma nora para destruir tudo. Paciência. Logo, logo ele se arrepende e volta para casa. É claro que eu como mãe vou estar o esperando de braços abertos”, finaliza Andressa Urach.