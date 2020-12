Andressa Suita curte festa com os amiigos após assinar divórcio com Gusttavo Lima

PUBLICIDADE

Andressa Suita saiu com os amigos na madrugada de sexta-feira, 4. A modelo está surpreendendo os fãs ao aparecer escutando e dançando funk. Andressa assinou o divórcio com o cantor Gusttavo Lima recentemente.

Em um vídeo feito no carro de uma amiga, Suita fala da ‘festinha’. “Estou no seu carro, tomando um drinque e agora a gente vai fazer um after na casa da Bruna, só para meninas”, disse a modelo. Ela ainda compartilhou em seu Instaram um registro dançando o funk Chama Ela, feat de Lexa com Pedro Sampaio, com uma amiga e brincou: “Canceladas”.