André Luiz Frambach sonha construir família com Larissa Manoela

O ator esteve na campanha do Criança Esperança promovida durante o Encontro com Patrícia Poeta, na TV Globo

O ator André Luiz Frambach, 25, esteve na campanha do Criança Esperança promovida durante o programa Encontro com Patrícia Poeta (Globo), na manhã desta segunda-feira (15), e falou sobre a influência que seus pais tiveram ao longo de sua vida.

Ao relembrar a homenagem que publicou para seu pai neste domingo (14) para celebrar o Dia dos Pais, ele revelou o sonho de construir uma família ao lado de sua namorada, a atriz Larissa Manoela, 21. “Família é tudo”, começou ele.

“Se um dia eu puder ser pai… Hoje encontrei uma mulher maravilhosa que acredito que vai ser uma mãe incrível também. Se um dia eu puder ser igual esses dois, igual meus sogros, eu vou estar realizado na minha vida”, completou.

O ator compartilhou uma foto de seus pais em seu perfil no Instagram e afirmou que é inspirado pelos pais. “Impossível eu não querer seguir os passos de vocês, impossível eu não querer ser pai, impossível eu não querer ter uma família”, escreveu na publicação.

Frambach e Manoela assumiram o namoro em julho deste ano. O casal postou fotos juntos em suas redes sociais com direito a declarações de amor. As imagens são de um passeio que a dupla fez com amigos para Angra dos Reis, no litoral do Rio de Janeiro.

Os dois já haviam se relacionado entre julho e outubro de 2021. Atualmente, eles dois estão no ar em novelas da TV Globo. Larissa interpreta a protagonista de “Além da Ilusão”, Isadora, e Frambach é Rico da novela “Cara e Coragem”.