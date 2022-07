André Luiz Frambach revela como pediu Larissa Manoela em namoro

Os artistas se conheceram durante as gravações de “Modo Avião”, filme da atriz na Netflix, mas os dois namoravam

O affair foi oficializado e André Luiz Frambach e Larissa Manoela estão namorando. O ator, que já estava mais próximo da atriz desde o ano passado, deu detalhes sobre o pedido de namoro e da relação antiga dos dois.

“A gente viajou para Angra dos Reis com nossos amigos e eu falei que queria ver o nascer do sol. Então, preparei umas 10 cartas para ela, coloquei na rede e acordamos cedo. Foi na praia, ao amanhecer. Lá estavam todas as coisas que fiz para ela. Foi bem bonito e feito com muito amor e carinho”, comentou sobre o pedido de namoro.

Os artistas se conheceram durante as gravações de “Modo Avião”, filme da atriz na Netflix. Contudo, os dois namoravam. Enquanto Larissa Manoela se relacionava com Leo Cidade, o ator namorava Rayssa Bratilieri.

Amigos, em 2021 eles se reencontraram e sentiram um clima, mas dispensaram o namoro, já que estavam em momentos diferentes. “A gente viu que não era o momento ideal para vivermos aquilo. Estávamos em fases diferentes. Não conseguiríamos estar focados e dedicados a uma relação”, explicou o atleta em entrevista à Marie Claire.