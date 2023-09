Ana Maria defende atriz após ataques por separação de Sandy e Lucas Lima: ‘Parem com isso’

A apresentadora Ana Maria Braga defendeu a atriz Bruna Guerin, que sofreu ataques após a separação de Sandy e Lucas Lima. A artista havia interpretado o par romântico de Lucas no musical Once, o que teria gerado uma “onda de ódio” nas redes sociais.

A apresentadora Ana Maria Braga defendeu a atriz Bruna Guerin, que sofreu ataques após a separação de Sandy e Lucas Lima. A artista havia interpretado o par romântico de Lucas no musical Once, o que teria gerado uma “onda de ódio” nas redes sociais.

“Não tem cabimento”, opinou Ana Maria durante o programa Mais Você, da Rede Globo, nesta quinta-feira, 28. A apresentadora ainda mandou um recado a Bruna, dizendo que “isso passa”.

“Quando falam um negócio da gente que não é verdade e você sabe que não é verdade, sua família sabe que não é verdade, seus amigos sabem que não é verdade, a gente pensa que não vai passar nunca, mas isso passa”, comentou ela.

Depois, Ana se direcionou às pessoas que continuam alimentando o boato de que a atriz teria sido o “pivô” da separação. “Gente, para com isso”, disse.

Bruna se manifestou sobre os rumores em uma publicação feita no Instagram na quarta, 27, e reforçou que nunca teve qualquer envolvimento amoroso com Lucas. “Especular, acusar e me atacar com mensagens de ódio e mentiras descabidas é cruel e está me afetando demais”, afirmou.

Ela também expressou apoio a Sandy e Lucas. “Toda minha solidariedade e respeito à Sandy e ao Lucas nesse momento que estão passando”, finalizou.

A cantora e o músico se manifestaram nos comentários do post em suporte à atriz. O ex-casal comentou emoji de corações.

Separação

Sandy e Lucas Lima anunciaram a separação após 15 anos de casamento na última segunda-feira, 25. A informação foi compartilhada em uma publicação em conjunto no Instagram.

“Não foi uma decisão fácil, nem impulsiva. Foram praticamente 24 anos de relacionamento e 15 anos de casados. Com altos e baixos, às vezes mais felizes, às vezes menos, mas sempre inteiros e dispostos a fazer o nosso melhor. E fizemos”, escreveu o casal.

Segundo eles, “não teve briga, mágoa, traumas”. “A gente conseguiu enxergar que esse era o melhor caminho e vamos deixar de ser um casal do mesmo jeito que a gente foi um: com muito amor, respeito e amizade infinita”, disseram.

Estadão Contéudo